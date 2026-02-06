Sukegawa Electric: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sukegawa Electric hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 40,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 37,24 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

