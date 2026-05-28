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28.05.2026 06:31:29
Sukhjit Starch Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sukhjit Starch Chemicals äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,67 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sukhjit Starch Chemicals 0,900 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 4,02 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,60 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,65 INR. Im Vorjahr waren 12,79 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 14,32 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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