Sukhjit Starch Chemicals legte Quartalsergebnis vor

Sukhjit Starch Chemicals lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,89 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,38 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,08 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,15 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at