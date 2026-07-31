Sukhjit Starch Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sukhjit Starch Chemicals hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,96 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sukhjit Starch Chemicals 3,69 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at