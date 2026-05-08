Sula Vineyards: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sula Vineyards veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sula Vineyards 1,55 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Sula Vineyards ein EPS von 8,32 INR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 5,56 Milliarden INR, gegenüber 5,79 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,02 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at