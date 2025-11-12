Sula Vineyards stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sula Vineyards lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,71 INR gegenüber 1,72 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Sula Vineyards hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at