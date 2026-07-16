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16.07.2026 06:31:29
Sulabh Engineers Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sulabh Engineers Services hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 19,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 66,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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