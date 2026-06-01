Sulabh Engineers Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sulabh Engineers Services hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sulabh Engineers Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 19,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,170 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sulabh Engineers Services 44,40 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 58,74 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at