Sulabh Engineers Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sulabh Engineers Services lud am 07.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 INR erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 6,5 Millionen INR, gegenüber 7,0 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,85 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at