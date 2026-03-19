Sulliden Mining Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sulliden Mining Capital hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at