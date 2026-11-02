Sulliden Mining Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sulliden Mining Capital hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,030 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Sulliden Mining Capital ein EPS von -0,200 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at