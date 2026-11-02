|
02.11.2026 06:31:29
Sulliden Mining Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sulliden Mining Capital hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,030 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Sulliden Mining Capital ein EPS von -0,200 CAD je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!