Sultan Center Food Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sultan Center Food Products hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,01 Prozent auf 41,0 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel hatte Sultan Center Food Products 46,0 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at