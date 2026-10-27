Sultan Center Food Products präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sultan Center Food Products hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 KWD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,060 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Sultan Center Food Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,9 Millionen KWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,7 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at