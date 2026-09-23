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23.09.2026 06:31:28
Sultan Center Food Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sultan Center Food Products hat am 21.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,09 Prozent auf 41,2 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,9 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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