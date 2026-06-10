Sultan Center Food Products stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sultan Center Food Products hat am 08.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 KWD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 KWD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sultan Center Food Products 41,6 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 46,2 Millionen KWD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,060 KWD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 KWD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 175,10 Millionen KWD in den Büchern – ein Minus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sultan Center Food Products 186,78 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at