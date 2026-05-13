Sumasapo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sumasapo veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Sumasapo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,19 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,57 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,10 Prozent auf 757,5 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 789,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at