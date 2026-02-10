Sumasapo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumasapo hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,49 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 11,12 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sumasapo im vergangenen Quartal 611,1 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumasapo 634,6 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at