SUMCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SUMCO hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SUMCO ein Ergebnis je Aktie von 10,43 JPY vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SUMCO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 99,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 98,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

