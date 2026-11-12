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12.11.2026 06:31:28
SUMCO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SUMCO stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 15,65 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SUMCO -11,660 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 117,51 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SUMCO 99,06 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 1,383 JPY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 116,61 Milliarden JPY taxiert.
Redaktion finanzen.at
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