SUMCO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SUMCO stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SUMCO mit einem Umsatz von insgesamt 646,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 672,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,88 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at