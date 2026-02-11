SUMCO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SUMCO hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 30,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 10,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 99,96 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 105,23 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 33,600 JPY. Im Vorjahr waren 56,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 409,67 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SUMCO einen Umsatz von 396,62 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at