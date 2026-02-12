SUMCO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SUMCO hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SUMCO ein Ergebnis je Aktie von 0,140 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 683,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SUMCO einen Umsatz von 656,0 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,450 USD beziffert. Im Vorjahr hatte SUMCO ein Ergebnis je Aktie von 0,750 USD vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,74 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at