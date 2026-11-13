SUMCO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SUMCO hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,20 USD gegenüber -0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 737,9 Millionen USD – ein Plus von 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUMCO 672,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at