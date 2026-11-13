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13.11.2026 06:31:28
SUMCO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SUMCO hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,20 USD gegenüber -0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 737,9 Millionen USD – ein Plus von 9,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SUMCO 672,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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