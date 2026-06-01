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01.06.2026 06:31:29
Sumeet Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sumeet Industries ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumeet Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sumeet Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,530 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Sumeet Industries ein EPS von 3,23 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,50 Milliarden INR gegenüber 10,03 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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