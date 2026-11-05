Sumeet Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sumeet Industries hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Sumeet Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,64 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at