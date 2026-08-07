Sumeet Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumeet Industries hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sumeet Industries 0,130 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,72 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,48 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at