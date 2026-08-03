SUMIDA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SUMIDA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 14,70 JPY gegenüber 32,74 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,79 Prozent auf 41,43 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at