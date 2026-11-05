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05.11.2026 06:31:28
SUMIDA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SUMIDA ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SUMIDA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 30,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
SUMIDA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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