SUMIKEN MITSUI ROAD gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SUMIKEN MITSUI ROAD präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,54 JPY gegenüber 2,18 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,99 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,61 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at