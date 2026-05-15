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15.05.2026 06:31:29
SUMIKEN MITSUI ROAD informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SUMIKEN MITSUI ROAD gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SUMIKEN MITSUI ROAD 6,74 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,73 Prozent auf 7,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SUMIKEN MITSUI ROAD 8,71 Milliarden JPY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 42,60 JPY, nach 18,28 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,27 Prozent auf 30,16 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 29,17 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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