SUMIKEN MITSUI ROAD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SUMIKEN MITSUI ROAD hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 28,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SUMIKEN MITSUI ROAD 7,98 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,84 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at