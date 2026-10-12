Suminoe Textile gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Suminoe Textile hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,13 JPY. Im Vorjahresquartal waren 4,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Suminoe Textile mit einem Umsatz von insgesamt 25,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at