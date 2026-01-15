Suminoe Textile legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Suminoe Textile präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 39,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Suminoe Textile mit einem Umsatz von insgesamt 27,50 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at