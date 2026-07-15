Suminoe Textile präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Suminoe Textile hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -23,43 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Suminoe Textile ein EPS von 43,80 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Suminoe Textile in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 28,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Suminoe Textile vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 25,700 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 50,18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 107,63 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Suminoe Textile 104,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at