Sumiseki: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sumiseki veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,82 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumiseki -0,110 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sumiseki in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at