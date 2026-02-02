Sumiseki öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sumiseki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,54 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sumiseki ein EPS von -1,480 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,25 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at