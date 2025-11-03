Sumiseki präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sumiseki präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 21,08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sumiseki in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 48,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at