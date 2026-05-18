Sumiseki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sumiseki hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,60 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 364,19 Prozent auf 2,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 511,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 44,11 JPY. Im letzten Jahr hatte Sumiseki einen Gewinn von 76,76 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,84 Prozent auf 10,66 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at