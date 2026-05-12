12.05.2026 06:31:29

Sumitomo Bakelite: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Bakelite präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Sumitomo Bakelite hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 483,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 522,9 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,710 USD. Im Vorjahr hatte Sumitomo Bakelite 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,12 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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