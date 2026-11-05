Sumitomo Bakelite Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sumitomo Bakelite Company hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 98,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 66,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sumitomo Bakelite Company 96,83 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at