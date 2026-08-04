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04.08.2026 06:31:29
Sumitomo Bakelite Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sumitomo Bakelite Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 124,61 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 84,99 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 95,21 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Bakelite Company 77,67 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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