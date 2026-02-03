Sumitomo Bakelite Company präsentierte Quartalsergebnisse

Sumitomo Bakelite Company präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Sumitomo Bakelite Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 73,06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 81,31 Milliarden JPY gegenüber 77,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at