12.05.2026 06:31:29

Sumitomo Bakelite Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sumitomo Bakelite Company hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 94,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 70,89 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 82,03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 73,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 319,52 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Bakelite Company ein Gewinn pro Aktie von 208,91 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 319,87 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sumitomo Bakelite Company einen Umsatz von 304,77 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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