Sumitomo Bakelite Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Bakelite Company hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 61,64 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 78,86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at