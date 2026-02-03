|
Sumitomo Bakelite hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sumitomo Bakelite hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Umsatzseitig wurden 527,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Bakelite 511,6 Millionen USD umgesetzt.
