Sumitomo Bakelite stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Bakelite hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 608,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 534,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at