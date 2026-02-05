Sumitomo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 89,61 JPY. Im letzten Jahr hatte Sumitomo einen Gewinn von 134,21 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,46 Prozent auf 1 845,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 801,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at