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04.05.2026 06:31:29
Sumitomo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sumitomo gab am 01.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 160,37 JPY, nach 120,13 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1 972,36 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1 954,53 Milliarden JPY.
Sumitomo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 499,09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 463,66 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 7 337,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7 237,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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