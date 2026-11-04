|
04.11.2026 06:31:28
Sumitomo Chemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sumitomo Chemical hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 25,38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Chemical 27,02 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 594,59 Milliarden JPY – ein Plus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Chemical 569,25 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!