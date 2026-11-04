Sumitomo Chemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Chemical hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 25,38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Chemical 27,02 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 594,59 Milliarden JPY – ein Plus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Chemical 569,25 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at