SUMITOMO CHEMICAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SUMITOMO CHEMICAL veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 3,63 Milliarden USD gegenüber 3,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at